Украинский венгр у главы МИД Венгрии спросил важный вопрос.

МИД Венгрии сделал скандальное заявление: там придумали причину не поставлять оружие Украине. Глава МИД Петер Сийярто сказал, что Венгрия не может поставлять оружие, потому что иначе Россия обстреляет Закарпатье, где живут венгры.

Сийярто получил ответ от главы венгерской общины Киева Тибора Томпы.

"Я возмущен заявлением господина Сийярто, которое он произнес на канале CNN. По его логике, получается, что в меня, как украинского венгра, который не проживает на Закарпатье, а в Киеве, и еще в 500 людей общины, стрелять можно", – сказал Томпа для 24 канала.

Тибор Томпа спросил у Сийярто - а как же другие нации и народности? Или те венгры, которые проживают, например, в Николаеве?

"Я каждый день с ними на связи. И их ежедневно лупят российскими ракетами. Это очень и очень возмутительно", - добавил глава венгерской общины Киева.

Добавим, что Венгрия никак не может отказаться от российских энергоносителей.

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