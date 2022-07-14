В Минобороны страны убеждены, что война не дойдет до венгерской границы, однако власти делают все возможное, чтобы подготовиться к ней.

Венгрия повысила боеготовность своих вооруженных сил. Предусмотрены военные учения с использованием оружия и связанные с ними передвижениях войск.

Об этом заявил министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровнички, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

"Усилении боеготовности Вооруженных сил коснется и армии, солдаты будут более интенсивно отрабатывать свое "основное ремесло", применение оружия и связанные с ним командные движения", - заявил он.

Салай-Бобровнички подчеркнул, что приоритетной для правительства и Минобороны остается безопасность венгерского народа.

"У восточного соседа идет война, которая не прекращается, а нелегальные мигранты, организованные контрабандистами, все агрессивнее наступают с юга. Мы должны опережать события", - сказал министр, объясняя, почему он отдал приказ о повышении боеготовности Вооруженных сил.

В Минобороны страны убеждены, что война не дойдет до венгерской границы, однако власти делают все возможное, чтобы подготовиться к ней.

Как сообщал УНИАН, Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине. Власти страны заявили, что решение принято, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.

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