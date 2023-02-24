Речь идет о советских самолетах.

Великобритания настаивает на том, чтобы Запад поставил современные истребители восточноевропейским союзникам в обмен на советские самолеты для Украины.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня заявил, что это позволит Украине получить истребители МиГ-29 или Су-24 для защиты от российской агрессии, пишет Politico. В эфире Sky News он сказал, что Великобритания "в краткосрочной перспективе" не будет отправлять свои истребители Typhoon в Украину, поскольку у них "не так много лишних самолетов".

"Другой быстрый способ, с помощью которого Украина может воспользоваться истребителями, - это те страны в Европе, которые имеют российские советские истребители - МиГ 29 или Су-24 - если они хотят пожертвовать, мы можем использовать наши истребители, чтобы заменить их и в результате обеспечить их безопасность", - сказал Уоллес на Times Radio.

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На вопрос, поддерживают ли восточноевропейские союзники его идею, Уоллес ответил, что Польша уже предложила передать Украине МиГ-29.

Истребители для Украины

Как известно, Украина неднократно обращалсась к союзникам с призывом усилить ВСУ боевыми самолетами.

Соединенные Штаты Америки отказались передавать Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что самолеты должны остаться в стране.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины говорили, что получение этих истребителей - лишь вопрос времени.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Словакии с просьбой передать Украине истребители МиГ-29.

Президент Польши Анджей Дуда недавно заявил, что они могут передать Украине МиГ-29 раньше, чем другое вооружение.

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