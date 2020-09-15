Ученых насторожили российские данные испытаний и они требуют доступ к более глубокой информации о вакцине, которую Москва уже разрешила давать людям.

Группа исследователей выразила обеспокоенность в связи закономерностями, которые часто повторяются в документах, которые описывают раннюю фазу клинических испытаний вакцины России от коронавируса.

Москва уже одобрила препарат для использования, пытаясь опередить все остальные страны, которые еще тестируют свои разработки.

Читайте такжеNew York Times: Производители вакцин от COVID-19 молчат о безопасности своих разработок, и это пугаетКак пишет Nature, российские данные были опубликованы в этом месяце в медицинском журнале The Lancet. Ученые в открытом письме к российским авторам указали на то, что определенные значения постоянно повторяются. А отчет представляет результаты только в форме графиков без указания подробных данных, на которых они основываются.

"Хотя исследование, описанное в этом отчете, потенциально может быть значительным, представление данных вызывает ряд беспокойств и требует доступа к оригинальным данным для полного расследования", - говорится в письме группы ученых.

Nature пишет, что под открытым письмом к российским авторам отчета об испытаниях вакцины подписались 38 ученых. Он был опубликован в блоге, который ведет молекулярный биолог Энрико Буччи. Он возглавляет компанию Resis в Италии. По словам итальянского ученого, он заметил "несостыковки" в том, что россияне опубликовали на страницах The Lancet.

Например, в одном из пунктов российские авторы указывают свои замеры уровня иммунных клеток в крови. Всего было 9 групп добровольцев, на которых испытывали разные формулы вакцины. И у двух групп странным образом замеры оказались на одинаковом уровне.

"Шансы, что это могло произойти по стечению обстоятельств, чрезвычайно скудны", - сказал Буччи.

Читайте такжеNewsweek: В Британии проверят эффективность прививок от СOVID-19 через носПо словам Константина Андреева, который исследует вирусные респираторные инфекции в Северо-Западном университете Эванстона, штат Иллинойс, появление одинаковых закономерностей в данных двух разных оценок "очень маловероятно". Он подчеркивает, что такое странное явление в российских данных - это не мелочь.

"Мы не обвиняем никого в недопустимом для научного мира поведении, а просим разъяснений, как такие очевидно одинаковые данные могли появиться. Когда мы увидели сообщение о том, что Россия начала делать инъекции вакцины людям за пределами клинических испытаний, мы почувствовали, что должны высказаться немедленно", - сказал Буччи.

Nature пишет, что президент компании DiaPrep Systems Майкла Фаворова настораживает решение России опубликовать результаты испытаний без детальных данных. По его словам, это очень нетипичное поведение в научных кругах. Например, Оксфордский университет и компания AstraZeneca тоже опубликовали на страницах The Lancet отчет о своей вакцине. И он был дополнен большим количеством данных, которые другие ученые могли проверить.

Читайте такжеCNN: Испытания вакцины от коронавируса приостановили из-за необъяснимой болезни у добровольца (видео)Автором российского отчета об испытаниях вакцины выступил Денис Логунов из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Он не ответил на запросы Nature о комментарии. Однако, в интервью российскому изданию Meduza он сказал, что не собирается реагировать на открытое письмо ученых. Логунов также отрицал, что в опубликованных данных о вакцине были ошибки. Он настаивает, что оценки уровней антител "были точно такими, как там написано".

Вакцина России от коронавируса: что о ней известно?

В России заявили о регистрации первой вакцины против COVID-19, "протестовали" на дочери Путина. Но у международного сообщества ученых возникли сомнения, что она вообще работает.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна против COVID-19.

Издание Science заметил, что Москва не скоро сможет пользоваться своей вакциной. И она об этом хорошо знает. На это указывают даже определенные эпизоды сертификата, выданного российским министерством здравоохранения. В частности, в нем запрещается широкое использование вакцины до первого января 2021 года.

Между тем, в ВОЗ подсчитали, сколько будет стоить глобальная вакцинация против коронавируса. Получилось, что на это придется потратить 100 миллиардов долларов. Но эксперты отмечают, что это еще сравнительно не дорого.

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Перевод: Лесь Дымань