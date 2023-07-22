Лукашенко маниакально следит за всеми движениями в окружении и не пустил бы на территорию Беларуси сотни "вагнеровцев", если бы у него не было плана, считает Фейгин.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принимает во внимание риски, которые может спровоцировать присутствие наемников ЧВК "Вагнер" на территории страны, и не позволит им участвовать в масштабных учениях с военными. Такое мнение высказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

"На Лукашенко не похоже, что он так легко повелся на такое заблуждение, что силами ЧВК "Вагнер" его отстранят от власти. У него опыт отношений с ЧВК был в августе 2020 года, когда три десятка человек транзитом проезжали, то есть должны были проезжать, через территорию Беларуси дальше. Он их арестовал, держал, а затем отправил обратно в Россию. Он с самого начала их задерживал, опасаясь, что они приехали во время выборов, чтобы совершить какие-то действия по отстранению Лукашенко от власти", – добавил он в эфире "Эспрессо".

Фейгин отметил, что эти страхи Лукашенко не должны были исчезнуть. Было бы наивно думать, что он просто позволил зайти на территорию Беларуси сотням "вагнеровцев", не имея своего плана.

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"Если он их (страхи – ред.) теперь не принимает во внимание, то это было бы очень странно и очень наивно со стороны Лукашенко, человека очень робкого, который маниакально следит за всеми движениями в окружении. Так просто привести 2 тысячи человек к себе в Беларусь, когда у него нет плана и он полагается на то, что эти люди будут придерживаться обязательств, и договоренностей, которые он заключил с Путиным, было бы слишком наивно. Думаю, здесь игра сложнее. Другое дело – нельзя давать им оружие, тяжелую бронетехнику. Как знать, как они будут вести себя, куда они на самом деле пойдут – а вдруг на Минск, на президентский дворец. Эти риски Лукашенко принимает во внимание, и никакого масштабного участия в каком-то военном учении не будет со стороны ЧВК Вагнера с санкции Лукашенко", – резюмировал он.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После того, как в июне 2023 года владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил "поход" на Москву, его и "вагнеровцев" отправили в Беларусь. В последние дни туда заехало несколько колонн техники наемников Пригожина.

В частности, спутниковые снимки свидетельствуют, что ЧВК "Вагнер" разместила около 500 машин в лагере под Осиповичами. В то же время тяжелой техники на этих снимках журналисты не обнаружили.

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч "вагнеровцев". Он добавил, что ситуация на линии границы остается контролируемой.

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