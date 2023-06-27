Он говорит, что Лукашенко не допустит, чтобы на территории его страны было большое количество "вагнеровцев".

В информпространстве стала появляться информация, что "Вагнер" на территоррии Беларуси представляет угрозу для Киева, он якобы может пойти на украинскую столицу. Возможно ли это, в интервью "Обозревателю" оценил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

Он уверяет, что со стороны "вагнеровцев" не существует никакой опасности для Киева, так как эту ЧВК хотят аккуратно расформировать. Каким образом? Часть не принимавших участия в мятеже наемников подпишут контракты с Минобороны РФ, часть - уйдет в отставку, другие отправятся в Африку. И лишь небольшая часть попадет в Беларусь вместе с предводителем Пригожиным, говорит Маломуж:

"Лукашенко не такой идиот, чтобы допустить в Беларусь "вагнеровцев" в большом количестве – несколько десятков тысяч".

По словам генерала украинской армии, на территории РБ будет ограниченный контингент "вагнеровцев". Но и тех будут контролировать спецслужбы России и Беларуси.

Поэтому, подытожил Маломуж, поход "Вагнера" на Киев нереальный. Кроме того, украинские защитники готовы "встретить" противника прямо на границе.

"Вагнер" пойдет на Киев? Насколько реалистичен этот сценарий?

25 июня британский генерал, бывший начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат заявил, что ЧВК "Вагнера", которой руководит так называемый "повар" диктатора Владимира Путина Евгений Пригожин, может возглавить новую атаку РФ на Киев с беларуской территории.

Аналитик Александр Коваленко заявлял, что у "вагнеровцев" нет шансов на взятие Киева. Так легко, как с Ростовом, у наемников Пригожина в Украине не выйдет.

Полковник СБУ Роман Костенко заявлял, что сценарий, при котором "вагнеровцев" могут бросить в роли "мяса" на мощную оборону ВСУ под Киевом, исключать не стоит.

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