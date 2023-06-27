Беларуский диктатор Александр Лукашенко сегодня "вручит генеральские погоны". Ранее сообщалось, что он также ответит на вопросы журналистов.
В "мероприятии", как пишет агентство "Белта", поучаствуют руководство военных и силовых структур, спецпоздразделений, а также руководители СМИ, политологи и журналисты.
"Разговор ожидается серьезный. С ответами на те самые вопросы, которые в воздухе и в обществе", - сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".
Выступление Путина и Лукашенко
Накануне вечером "Пул первого" анонсировал выступление Лукашенко - примерно в то же время, когда Дмитрий Песков пообещал, что Путин сделает "ряд важных заявлений" из Кремля. Вскоре выступление Лукашенко перенесли на 27 июня.
Путин выступил с обращением к россиянам, в котором назвал наемников из частной военной компании "Вагнера" патриотами РФ. Обращение длилось около пяти минут. До этого рупор Кремля Дмитрий Песков заявлял, что слова Путина "без преувеличения, определят судьбу России".