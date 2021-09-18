Если запрет, о котором талибы объявили накануне, будет сохранен, это станет серьезным нарушением основополагающего права девочек и женщин на образование.

Генеральный директор организации ООН по образованию и культуре (ЮНЕСКО) Одре Азуле выразила глубокую озабоченность в связи с решением талибов, которые захватили власть в Афганистане, постепенно открыть средние школы только для мальчиков и их учителей-мужчин.

Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

"В это критическое время необходимо обеспечить соблюдение права на образование для всех учащихся, особенно девочек. Не менее важно, чтобы всем учителям-женщинам было разрешено вернуться в школу для преподавания, обеспечивая безопасную и инклюзивную среду обучения для детей в Афганистане", - говорится в заявлении.

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Если запрет, о котором талибы объявили накануне, будет сохранен, это станет серьезным нарушением основополагающего права девочек и женщин на образование, а также поставит под сомнение прогресс, достигнутый на всех уровнях системы образования Афганистана, отметили в ЮНЕСКО.

По данным организации, уровень грамотности среди женщин почти удвоился с 17 до 30%.

Особенно заметный прогресс был достигнут в области охвата девочек школьным образованием: число девочек, посещающих начальную школу, увеличилось почти с нуля в 2001 году до 2,5 млн в 2018 году. В 2021 году 4 из 10 учащихся начальных школ были девочками. Число девушек, получающих высшее образование, увеличилось примерно с 5000 в 2001 году до приблизительно 90 тыс. в 2018 году. Доля учителей-женщин увеличилась с 27% в 2007 году до 36% в 2018 году.

Накануне, 17 сентября, радикальное исламистское движение "Талибан" также объявило об упразднении министерства по делам женщин. На его базе будет возрождено министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока.

Захват власти в Афганистане талибами

15 августа Афганистан захватили члены террористического движения "Талибан". В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал из Афганистана.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Автор: Тамара Отовская