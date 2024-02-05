Такое решение ей далось непросто.

Недавно этническая украинка Каролина Шиино победила в конкурсе красоты "Мисс Япония", однако сейчас она отказалась от своего титула.

Такое решение она приняла не после хейта в свой адрес, мол, девушка украинского происхождения не может быть первой красоткой в Японии, а после того, как местные СМИ обнародовали неприятный о ней материал, в котором раскрылись подробности ее личной жизни.

Сообщается, что Каролина состояла в отношениях с влиятельным врачом из Японии, у которого была семья.

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После такого разоблачения Шиино отказалась от победы на конкурсе.

"Мне искренне жаль за те огромные проблемы, которые я причинила, и за предательство тех, кто меня поддерживал", - написала она в Instagram.

Организаторы конкурса красоты "Мисс Япония" поддержали ее решение.

Они подчеркнули, что "серьезно размышляют об ответственности за возникновение возмущения" и принесли "глубокие извинения" заинтересованным сторонам, включая спонсоров и судей.

Напомним, ранее Каролина Шиино попала в скандал. Ее победа на конкурсе вызвала споры в сети.

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