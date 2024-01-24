Девушку захейтили за титул.

Уроженка Украины Каролина Шиино одержала победу на конкурсе красоты "Мисс Япония-2024". Об этом пишет издание The Independent.

Известно, что родители Каролины являются украинцами, которые переехали в Японию, когда ей было 5 лет. Впоследствии ее мать развелась и вышла замуж во второй раз за японца. Однако 26-летняя девушка подчеркивает, что она постоянно была белой вороной в японском обществе.

"Мне приходилось постоянно сталкиваться с трудностями, которые мешают мне быть принятой японцами. Поэтому здесь, на конкурсе, я благодарю всех за то, что меня наконец признали японкой", - сказала Шиино в своей речи со сцены.

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Она подчеркнула, что считает себя японкой и стремится создать общество, в котором "людей не судят по их внешности".

Однако результаты конкурса вызвали споры среди японцев.

Реакция японцев на победу украинки

В соцсетях начали активно обсуждать победу Каролины и хейтить за то, что она не может иметь титул "Мисс Япония", если не является японкой.

"Если бы она родилась россиянкой, она бы не одержала победу. Никаких шансов. Очевидно, что критерием теперь является политическое решение. Какой печальный день для Японии"

"Я думаю, что японцы получают неправильное представление, когда человека европейской внешности называют самой красивой японкой"

Однако были и те, кто поддержал девушку.

"Если люди продолжат оценивать японцев, основываясь на происхождении, и будут считать своими только тех, у кого чистая японская кровь, вместо того, чтобы принять мультикультурализм, в Японии закончатся японцы"

"Как не японский человек, живущий в Японии, я также считаю, что происхождение не главное".

Поддержали Каролину и организаторы конкурса, которые считают, что девушка честно получила свой титул.

"Японская красота существует не во внешности, не в крови, а прочно живет в нашем сердце", - сказали организаторы.

Напомним, несколько лет назад пенсионерка из Одессы одержала победу в конкурсах красоты в Болгарии и США.

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