Уроженка Украины Каролина Шиино одержала победу на конкурсе красоты "Мисс Япония-2024". Об этом пишет издание The Independent.
Известно, что родители Каролины являются украинцами, которые переехали в Японию, когда ей было 5 лет. Впоследствии ее мать развелась и вышла замуж во второй раз за японца. Однако 26-летняя девушка подчеркивает, что она постоянно была белой вороной в японском обществе.
"Мне приходилось постоянно сталкиваться с трудностями, которые мешают мне быть принятой японцами. Поэтому здесь, на конкурсе, я благодарю всех за то, что меня наконец признали японкой", - сказала Шиино в своей речи со сцены.
Она подчеркнула, что считает себя японкой и стремится создать общество, в котором "людей не судят по их внешности".
Однако результаты конкурса вызвали споры среди японцев.
Реакция японцев на победу украинки
В соцсетях начали активно обсуждать победу Каролины и хейтить за то, что она не может иметь титул "Мисс Япония", если не является японкой.
- "Если бы она родилась россиянкой, она бы не одержала победу. Никаких шансов. Очевидно, что критерием теперь является политическое решение. Какой печальный день для Японии"
- "Я думаю, что японцы получают неправильное представление, когда человека европейской внешности называют самой красивой японкой"
Однако были и те, кто поддержал девушку.
- "Если люди продолжат оценивать японцев, основываясь на происхождении, и будут считать своими только тех, у кого чистая японская кровь, вместо того, чтобы принять мультикультурализм, в Японии закончатся японцы"
- "Как не японский человек, живущий в Японии, я также считаю, что происхождение не главное".
Поддержали Каролину и организаторы конкурса, которые считают, что девушка честно получила свой титул.
"Японская красота существует не во внешности, не в крови, а прочно живет в нашем сердце", - сказали организаторы.
Напомним, несколько лет назад пенсионерка из Одессы одержала победу в конкурсах красоты в Болгарии и США.