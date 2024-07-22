На борту был пилот и трое пассажиров.

В Якутии пропал вертолет Robinson, на борту которого находились трое сотрудников ФСБ. 19 июля у него сработал аварийный маяк и теперь его нашли разбитым.

"В результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и 3 пассажиров", - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура РФ в Telegram.

Как отмечается, вертолет исчез в районе Алдано-Учурского хребта 19 июля. СМИ писали, что на борту кроме пилота были трое сотрудников ФСБ.

Видео дня

Авиакатастрофы в России

После начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций в России значительно возросло количество поломок самолетов. Только в 2023 году фиксировали более 180 аварий.

В июне на Ямале в двух километрах от аэродрома упал российский военно-транспортный самолет Ан-26.

12 июля, в Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Sukhoi Superjet. Воздушное судно упало во время тестового полета после планового ремонта. На борту не было пассажиров, только трое членов экипажа. Все они погибли.

В недавнем интервью глава "Ростеха" Сергей Чемезов признал, что где-то с 2030 года в РФ начнутся самые большие проблемы в гражданской авиации. По его словам, с 2030 года начнется заметное выбытие иностранных самолетов из российских авиакомпаний, поскольку возможностей ремонтировать их уже не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: