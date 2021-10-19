Манекенщица разоблачила бизнесмена спустя восемь лет после его смерти.

Супермодель российского происхождения Кира Дихтяр заявила, что, когда ей было 15 лет, ее изнасиловал покойный олигарх Борис Березовский.

Об этом она в подробностях рассказала в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", запись которой опубликована на YouTube.

По словам модели, случившееся было связано с ее первой работой в московском агентстве фотографа Александра Бородулина. Ей сообщили о съемках в Англии, привезли в Лондон, заселили в отель и "сказали к определенному времени спуститься".

"Спустилась, а там Борис Березовский с охраной. Должны были поехать на съемку, но он отвез в свою квартиру, где все и произошло. Он изнасиловал меня", – заявила Дихтяр.

Читайте такжеЗадержанному за педофилию российскому актеру предъявили новое обвинение"Я очень громко кричала. Была девственницей, а его это только возбудило. Он сказал: "Ничего себе, как мне повезло!". Потом он выбросил меня на снег, я даже не знала, как добраться до дома", – добавила она.

Она не рассказала о случившемся родственникам, так как боялась, и не обратилась в полицию. А когда узнала о смерти Березовского, очень обрадовалась: "Такие люди должны сидеть в тюрьме или не существовать на свете".

Кира Дихтяр и Борис Березовский: что о них известно

Модель Кира Дихтяр на данный момент живет и работает в Нью-Йорке. Она снимается для обложек известных журналов. В 2013 году Дихтяр родила сына от британского режиссера Энтони Хикокса, который старше ее почти на 30 лет. Он бросил манекенщицу, когда узнал о беременности.

В СМИ Киру Дихтяр еще называют подругой популярной супермодели Наоми Кэмпбелл.

Борис Березовский умер 23 марта 2013 в своем доме под Лондоном. Его тело обнаружили в ванной. Полиция установила, что смерть была не насильственной. Вероятней всего, бизнесмен совершил самоубийство.

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Автор: Катерина Шварц