Новые законы позволят Британии накладывать жесткие наказания на тех, кто приближен к Кремлю и причастен к дестабилизации Украины.

Великобритания расширила перечень связанных с Россией лиц, которые могут оказаться под санкциями, если Кремль решит вторгнуться в Украину.

"В четверг Британия предупредила, что Запад может столкнуться с "самым опасным моментом" в противостоянии с Москвой в ближайшие несколько дней, когда Россия проведет военные учения в Беларуси и в Черном море после наращивания войск вблизи Украины", - сообщает Reuters.

Новые законы позволят Британии накладывать жесткие наказания на тех, кто приближен к Кремлю и причастен к дестабилизации Украины, подрыву или угрозе ее территориальной целостности, суверенитету или независимости. Это часть международных усилий, чтобы очертить экономические последствия для России.

В нем также установлены полномочия накладывать санкции на тех, кто получает выгоду от российского правительства или поддерживает его.

Соединенное Королевство теперь может вводить санкции не только к тем, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и к связанным с правительством России организациям и бизнесу, которые имеют экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также их владельцев, директоров и доверенных лиц.

Великобритания публично не раскрывает возможных целей каких-либо санкций, но предупреждает, что они будут введены в момент любого вторжения.

Определены такие стратегически важные секторы, в пределах которых могут быть введены новые санкции: химическая промышленность, строительство, оборона, электроника, энергетика, добыча, финансовые услуги, информационные, коммуникационные и цифровые технологии и транспорт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что его страна привела в режим готовности тысячу военных на случай необходимости реагирования на гуманитарный кризис и оказания помощи, если Россия осуществит вторжение в Украину.

Также Джонсон заявил, что наращивание Россией военных сил у границ Украины спровоцировало самый серьезный кризис безопасности в Европе за последние десятилетия. По его словам, война России против Украины станет катастрофической и нелепой трагедией.

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