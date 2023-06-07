В ОП назвали Россию "государством-манекеном", набитым гниющей соломой.

Российская Федерация является страной-"манекеном", она распадается и разносит по миру невероятную вонь.

Россия сейчас демонстрирует все признаки несостоявшеейся страны, "территории 404" - образования, которое быстро деградирует и умирает, написал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram.

"…РФ уже прямо сейчас демонстрирует все признаки Failed State (несостоявшееся государство), "территории 404"… Россия всегда продавала себя как большое и мощное "государство стабильности". Оказалось, что это набитое гниющей соломой "государство-манекен", которое распадается прямо на глазах, разнося по миру невероятный смрад…", - отметил он.

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По словам Подоляка, есть такие первичные признаки того, что РФ - несостоявшаяся страна:

государство не выполняет сервисные функции, в частности, не борется с преступностью;

военно-политическое руководство паникует и не может держать ситуацию под контролем;

стремительная потеря контроля над внешними границами (в Белгородскую область не раз проникали повстанцы - Ред.);

потеря контроля над частью территории;

тотальные подтасовки результатов выборов, репрессии против оппозиционных политиков.

Подоляк добавил, что о несостоятельности РФ как государства также свидетельствует беспредел участников военизированных формирований, в том числе членов частной военной компании "Вагнер".

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В мае Михаил Подоляк говорил, что РФ изнутри очень гнилая страна. По его мнению, в России неизбежна гражданская война.

Советник главы Офиса президента Украины добавил, что в РФ закончилась эра сакральности диктатора Владимира Путина, "его не воспринимают как икону". Подоляк добавил, что российские "скрепные институты" разлагаются.

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