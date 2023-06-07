Российская Федерация является страной-"манекеном", она распадается и разносит по миру невероятную вонь.
Россия сейчас демонстрирует все признаки несостоявшеейся страны, "территории 404" - образования, которое быстро деградирует и умирает, написал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram.
"…РФ уже прямо сейчас демонстрирует все признаки Failed State (несостоявшееся государство), "территории 404"… Россия всегда продавала себя как большое и мощное "государство стабильности". Оказалось, что это набитое гниющей соломой "государство-манекен", которое распадается прямо на глазах, разнося по миру невероятный смрад…", - отметил он.
По словам Подоляка, есть такие первичные признаки того, что РФ - несостоявшаяся страна:
- государство не выполняет сервисные функции, в частности, не борется с преступностью;
- военно-политическое руководство паникует и не может держать ситуацию под контролем;
- стремительная потеря контроля над внешними границами (в Белгородскую область не раз проникали повстанцы - Ред.);
- потеря контроля над частью территории;
- тотальные подтасовки результатов выборов, репрессии против оппозиционных политиков.
Подоляк добавил, что о несостоятельности РФ как государства также свидетельствует беспредел участников военизированных формирований, в том числе членов частной военной компании "Вагнер".
Что ранее сообщалось о судьбе России - это стоит прочитать
В мае Михаил Подоляк говорил, что РФ изнутри очень гнилая страна. По его мнению, в России неизбежна гражданская война.
Советник главы Офиса президента Украины добавил, что в РФ закончилась эра сакральности диктатора Владимира Путина, "его не воспринимают как икону". Подоляк добавил, что российские "скрепные институты" разлагаются.