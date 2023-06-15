Пригожин в каждой своей речи оставляет очень грамотный пассаж о невозможности использования ядерного оружия.

Публицист и политолог Андрей Пионтковский считает, что в настоящее время в Пекине остановились на двух кандидатах, которые заменят президента РФ Владимира Путина.

"Очень важный фактор в деятельности того же Пригожина и вот Затулина, собственно эти вот два человека, которые никогда не имели никакого отношения к вопросам ядерной стратегии. Вдруг оба из них, Пригожин особенно, вдруг начали повторять очень грамотные, в каждой своей речи оставляет очень грамотный пассаж о невозможности его использования и недопустимости даже шантажа", - сказал он в эфире программы "Аргумент".

Он отметил, что это грамотное рассуждение, доступное всем россиянам, и то же самое повторяет Затулин.

"Мне кажется, что эти тезисы совершенно не органичные, совершенно нехарактерны для них, оны вставлены вот этими кураторами этой группы и вставлены они после возвращения Мишустина из Китая... Пригожин и Затулин озвучивают сейчас требования Китая. Я думаю, что вот это партия, как её назвал "управляемой капитуляции", она уже наладила контакты со старшими китайскими товарищами", - добавил Пионтковский.

Высказывания Пригожина и Затулина - детали

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин настраивает россиян на то, что поражение в войне против Украины для них уже неизбежно. Пригожин бросает вызов министру обороны РФ, начальнику Генштаба российской армии, демонстративно не выполняет их приказы, и в социальных сетях 85% пользователей поддерживают его.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Затулин заявил, что Россия не выполнила ни одну цель в рамках так называемой "специальной военной операции", перечислив провал по таким пунктам, как "денацификация", "демилитаризация", "нейтралитет Украины".

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