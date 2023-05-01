Ян Липавский напомнил, что Россия с самого начала вела против Украины "имперскую агрессию".

В Чехии депутат правопопулистской партии "Свобода и прямая демократия" Иржи Кобза нарвался на скандал. Он назвал полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину "гражданской войной".

"В Украине в данный момент идет гражданская война", – цитирует чешского политика, который был гостем на ток-шоу на CNN Prima News, издание Novinky.

На заявление Кобзы отреагировал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, который указал, что "в Украине нет гражданской войны, это абсолютная ложь".

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"Гражданская война все еще продолжается, независимо от того, есть ли там русские или нет. И в дополнение к этому есть еще одна война, то есть российско-украинская. Но гражданская война – это худшая форма войны, которая может существовать", - продолжил настаивать на своем Кобза.

В ответ глава чешкой дипломатии подчеркнул, что в Украине с самого начала была лишь "российская имперская агрессия".

"Они создали фейковые государства. Вы клюете на российские нарративы – и это печально", – возразил Липавский.

Кроме того, глава МИД Чехии отметил, что процесс вступления Украины в Европейский Союз может начаться уже в этом году, если смогут убедить все страны ЕС, но Кобза возразил, по мнению его партии, Украина не должна стать членом Евросоюза.

Официальня позиция Чехии по войне в Украине - что известно

Прага с первых дней поддерживает Киев. Чехия приняла тысячи украинцев, которые бежали о войны, и предоставила им жилье, финансовую помощь, возможность учиться и работать.

28 апреля в Украину с визитом прибыл президент Чехии Петр Павел. Он посетили пострадавшую от российской агрессии Бородянку и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позднее Павел посетил Днепропетровскую область, которую Чехия взяла под патронат. Он посетил Днепр и пообщался с военными в области.

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