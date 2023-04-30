Петр Павел поделился впечатлениями от первого визита в Киев в качестве президента Чехии и первой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленском.
Павел подчеркнул, что характер и поведение Зеленского изменились за время полномасштабной войны.
"Выражаясь литературным языком, президент Владимир Зеленский — маленький большой человек. Он точно знал, когда и как поддержать свою нацию, даже когда она выглядела потерянной. Я заметил, что он смеется намного меньше, чем раньше. У него не так много причин улыбаться", – написал Петр Павел в Twitter.
Чешский лидер также пожелал президенту и всем украинцам "всего наилучшего, чтобы они снова могли улыбаться".
Визит президента Чехии в Украину - что известно
28 апреля в Украину с первым на посту президента визитом прибыл чешский лидер Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова.
Вместе они посетили пострадавшую от российской агрессии Бородянку, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Позднее Петр Павел отправился с визитом в Днепропетровскую область, которую Чехия взяла патронат с целью послевоенного восстановления. Он посетил областной центр и пообщался с военными в области.