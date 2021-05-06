Жертвоприношение является распространенной практикой в Уганде, хотя власти страны неоднократно ее осуждали.

Парламент Уганды признал незаконным принесение в жертву людей с ритуальной целью, а также финансирование такой деятельности.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу угандийского парламента.

Принятый закон впервые в местном законодательстве дает определение жертвоприношения людей - это "убийство, увечье, изъятие органов или частей тела человека для продажи или колдовства, ритуалов или других вредных практик".

Теперь ритуальное убийство будет наказываться в стране смертной казнью или пожизненным лишением свободы.

Читайте такжеВ Уганде мужчина принес к парламенту страны отрубленную голову ребенка

Принятый закон также признает незаконным хранение, продажу частей тела, их использование с "медицинской" целью, а также пропаганду человеческого жертвоприношения. Все это будет наказываться пожизненным заключением.

Как отмечает угандийское издание Daily Monitor, жертвоприношение является распространенной практикой в Уганде, хотя власти страны неоднократно ее осуждали.

Жертвами таких действий становятся люди с непривычной внешностью (например, альбиносы), а также дети - причем убивали детей их же родственники.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий