Парламент Уганды признал незаконным принесение в жертву людей с ритуальной целью, а также финансирование такой деятельности.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу угандийского парламента.
Принятый закон впервые в местном законодательстве дает определение жертвоприношения людей - это "убийство, увечье, изъятие органов или частей тела человека для продажи или колдовства, ритуалов или других вредных практик".
Теперь ритуальное убийство будет наказываться в стране смертной казнью или пожизненным лишением свободы.
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Принятый закон также признает незаконным хранение, продажу частей тела, их использование с "медицинской" целью, а также пропаганду человеческого жертвоприношения. Все это будет наказываться пожизненным заключением.
Как отмечает угандийское издание Daily Monitor, жертвоприношение является распространенной практикой в Уганде, хотя власти страны неоднократно ее осуждали.
Жертвами таких действий становятся люди с непривычной внешностью (например, альбиносы), а также дети - причем убивали детей их же родственники.
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