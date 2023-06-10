О раненых информации пока нет.

В Анкаре - столице Турции произошел взрыв на оборонном заводе, в результате которого пять человек погибли.

По сообщению турецкого минобороны, происшествие случилось на предприятии по производству ракетной техники и взрывчатых веществ оборонной компании MKE.

В ведомстве отметили, что в связи с трагическим инцидентом, произошедшим сегодня утром 10 июня, проводят административное разбирательство. Правоохранительные органы уже начали выяснять обстоятельства случившегося.

Взрывы на предприятиях

В феврале в Самарской области РФ взрыв был на "Чапаевском механическом заводе". Один человек погиб и трое пострадали. Взрыв произошел на линии по снаряжению капсул-детонаторов - устройств для инициации детонации взрывчатых веществ от огнепроводного шнура.

А в мае в Швеции произошел взрыв на предприятии по выпуску малокалиберных боеприпасов. Один человек был серьезно ранен. Возможной причиной взрыва могла стать ошибка при ремонтных работ, а не при производстве.

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