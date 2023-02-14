Восьмилетний Харун и пятнадцатилетний Эюпхан госпитализированы, их мама погибла.

В Турции спустя 181 час после землетрясения из-под завалов живыми достали двух несовершеннолетних братьев.

Об этом сообщает информационное агентство "Анадола". В сообщении сказано, что восьмилетний Харун и пятнадцатилетний Эюпхан Шерифоглу госпитализированы, а их мама погибла.

Агентству удалось побеседовать с дядей спасенных детей, который рассказал, мать детей недавно похоронили, она погибла во время землетрясения, а их отец тоже сейчас находится под обломками.

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Землетрясение в Турции и Сирии

Как сообщал УНИАН, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой свыше 7. Потом были десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский издал указ об оказании гуманитарной помощи Турции.

8 февраля ГСЧС направила в Турцию на ликвидацию последствий землетрясения 87 специалистов, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак.

Украинские спасатели считают, что одной из причин масштабных разрушений в Турции могло стать неправильное проектирование городской застройки.

Только в Турции во время землетрясения погибли более 31 тысячи человек, спасательные работы продолжаются.