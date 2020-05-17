В столице Молдовы проходит антиправительственный протест

Молдавские ветераны военных действий требуют отставки президента и правительства страны.

В центре Кишинева состоялся протест ветеранов войн, которые требовали отставки премьера, президента и спикера парламента.

Читайте такжеВ Берлине около тысячи человек протестовали против карантина (фоторепортаж)

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"В акции приняли участие несколько сотен человек. Сначала митинг проходил на центральной площади столицы, затем ветераны приднестровского конфликта отправились маршем к зданию Администрации президента и парламента. Они скандировали: "Долой Додона!", "Долой парламент" и "Долой мафию!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники протеста требовали отставки всего руководства страны. Кроме того, они выдвинули ряд других требований.

Как сказал заместитель главы инспектората общественного порядка полиции Кишинева Алексей Гросу, организаторы нарушили требование закона: во время эпидемии нельзя собираться группами более 50 человек.

Он также добавил, что организаторы не предоставили правоохранительным органам списки участников акции. Гросу отметил, что полиция задокументирует случаи несоблюдения социальной дистанции один метр. Размер штрафа за такие нарушения составляет 25 тысяч леев.

Тот факт, что на протест 17 мая пришло мало людей, организаторы объяснили тем, что власть оказывала давление на ветеранов. По словам участников акции, полиция препятствовала выезду из регионов машин с людьми, которые хотели принять участие в акции протеста.