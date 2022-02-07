Полиция предупредила, что любой, кто попытается оказать материальную поддержку демонстрантам, может быть арестован.

Мэр города Оттава Джим Уотсон объявил в канадской столице чрезвычайное положение из-за протестов против карантинных мер.

"Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей, создаваемую продолжающимися демонстрациями, и подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и правительственных ведомств", - говорится в сообщении на сайте города.

Тысячи протестующих вновь собрались в Оттаве в эти выходные, присоединившись к сотне других демонстрантов, оставшихся с прошлых выходных, передает AP News.

При этом многие жители города недовольны постоянным шумом из-за гудков машин и перебоями в движении транспорта. Они опасаются, что протестам не будет конца, так как начальник полиции уже назвал их "осадой", с которой он не справился.

Тем временем так называемый "Конвой грузовиков свободы" получил поддержку многих республиканцев США, в том числе бывшего президента Дональда Трампа. Он назвал премьер-министра Джастина Трюдо "крайне левым сумасшедшим", который "разрушил Канаду безумными COVID-правилами".

Протестующие заявили, что не уйдут, пока не будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19. Они также призывают к отставке правительства Трюдо, хотя оно несет ответственность лишь за несколько мер, а большинство были приняты местными властями.

Полиция Оттавы в свою очередь предупредила, что любой, кто попытается оказать материальную поддержку демонстрантам, к примеру, бензином, может быть арестован.

По данным правоохранителей, к воскресенью, 6 февраля, в связи с демонстрацией было возбуждено более 60 уголовных дел - в основном за кражи, порчу имущества, преступления на почве ненависти. Семь человек арестованы.

Ранее УНИАН писал, как в субботу, 29 января, колонна из тысяч дальнобойщиков и других протестующих собралась около Парламентского холма в столице Канады, Оттаве, чтобы призвать к отмене обязательной вакцинации против COVID-19 и других ограничений в области здравоохранения.

Тогда премьер-министра страны Джастина Трюдо вместе с семьей вывезли из их дома, расположенного примерно в четырех километрах от эпицентра протеста. В канцелярии не раскрывали местонахождение политика из соображений безопасности.

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