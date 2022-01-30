Протестующие требовали от правительства снять ограничения, связанные с пандемией, в частности, отменить обязательную вакцинацию.

В субботу, 29 января, колонна из тысяч дальнобойщиков и других протестующих собралась около Парламентского холма в столице Канады, Оттаве, чтобы призвать к отмене обязательной вакцинации против COVID-19 и других ограничений в области здравоохранения.

Как пишет CBC, премьер-министра страны Джастина Трюдо вместе с семьей вывезли из их дома, расположенного примерно в четырех километрах от эпицентра протеста. В канцелярии не раскрывают нынешнее местонахождение политика из соображений безопасности. Отмечается лишь, что он находится в "столичном регионе".

Помимо прочего, Трюдо в настоящее время соблюдает самоизоляцию, поскольку был в тесном контакте с одним из своих детей, у которого недавно обнаружили COVID-19.

Премьер уже сталкивался с опасностью в связи с нападением на свое жилище. В 2020 году военнослужащий канадских вооруженных сил с огнестрельным оружием протаранил на авто ворота резиденции Ридо-холл, пытаясь добраться до Трюдо.

В свою очередь в эту субботу сотни протестующих наводнили территорию около парламента, присоединившись к группе дальнобойщиков, которые начали прибывать еще поздно вечером в пятницу. Позже к ним присоединились другие водители и демонстранты со всех регионов страны. Некоторые проезжали тысячи километров, чтобы донести свое послание до канцелярии премьер-министра.

К концу дня полиция ожидала до 10 000 человек, однако в итоге не смогла предоставить точную численность прибывших. Правоохранительные органы призвали всех избегать поездок в центр города из-за наплыва людей.

Протестующие в основном требовали от правительства снять ограничения, связанные с пандемией, и вернуть страну к "нормальной жизни".

Читайте такжеАктивистка Femen с ребенком устроила голый протест на Банковой (фоторепортаж)При этом протест сохранял в целом мирный характер. К 20:00 по местному времени (3:00 воскресенья, 30 января по Киеву) не было зарегистрировано ни одного случая насилия или травм.

В то же время известно о нескольких спорных инцидентах. В частности, около дюжины участников акции припарковали свои автомобили на месте Могилы Неизвестного солдата в Национальном военном мемориале Оттавы, а позже протестующие были замечены танцующими на Могиле, что вызвало осуждение со стороны властей.

Кроме того, в журналиста, освещавшего события, бросили банку пива, а вечером протестующие запустили фейерверк, чего, по словам полиции Оттавы, не следовало делать.

Как сообщал УНИАН, ранее в Нидерландах многие учреждения культуры на один день решили кардинально сменить профиль своей работы в знак протеста против новых правил по борьбе з COVID-19: в стране разрешили работать парикмахерским, салонам красоты и спортивным залам, однако работа музеев, театров, баров и кафе осталась под запретом.

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