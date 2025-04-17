По словам госсекретаря США, центр противоречит принципам, которые должны отстаивать американцы.

Руководство Государственного департамента США ликвидировало Центр, который разоблачал пропаганду авторитарных режимов. В частности такой центр назвали "угрозой для свободы слова". Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает сайт Госдепартамента.

По его словам, в течение последних десяти лет "американцев оговаривали, увольняли, обвиняли и даже сажали в тюрьму за то, что они просто выражали свое мнение". Рубио заверил, что "сегодня это закончится".

"Я объявляю о закрытии отдела Государственного департамента по противодействию иностранным информационным манипуляциям и вмешательству (R/FIMI), ранее известного как Центр глобального взаимодействия (GEC). Он стоил налогоплательщикам более 50 миллионов долларов в год и активно замалчивал и цензурировал голоса американцев, которым они должны были служить", - отметил госсекретарь.

Видео дня

Политик считает, что центр противоречит принципам, которые должны отстаивать США, поэтому "немыслимо", чтобы такое происходило в Америке.

В то же время исполнительный директор Фонда "За свободу онлайн" Майк Бенц заявил, что Госдепартамент 16 апреля отправил в отпуск всех 30 штатных сотрудников R/FIMI, а также ликвидировал все 50 штатных должностей и направил в Конгресс сообщение о том, что R/FIMI останавливает свою работу и его финансирование в размере 65 млн долларов.

Известно, что центр глобального взаимодействия (GEC) был создан в 2016 году. Он занимался противодействием иностранной пропаганде и дезинформации, которая происходила из России, Китая, Ирана, а также Северной Кореи.

Российская пропаганда и война в Украине - что известно

Как писал УНИАН, ранее российская пропаганда "засветила" военную цель в Москве. Речь идет о пункте управления дронами, бьющими по Украине. Отмечается, что такой ролик вызвал критику даже со стороны российских "военкоров".

Также в России сообщали, что Украина якобы поразила энергообъекты в РФ и на оккупированных территориях, несмотря на "энергетическое перемирие". В то же время в Генштабе ВСУ прокомментировали такую информацию и отметили, что это является очередным фейком оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: