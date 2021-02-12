Украинец признал свою вину в электронном мошенничестве.

Гражданин Украины Александр Мусиенко приговорен в США к более 7 годам тюрьмы за организацию международной схемы отмывания денег в интернете, с помощью которой были легализованы миллионы долларов.

Как сообщает министерство юстиции США, 38-летний выходец из Одессы приговорен к 87 месяцам тюремного заключения, передает НВ.

Мусиенко признал свою вину в электронном мошенничестве. Он также обязан выплатить более $98,7 тыс. компенсации.

По данным следствия, Мусиенко в 2009-2012 годах сотрудничал с хакерами из стран Восточной Европы с целью получить более $3 млн с банковских счетов американских компаний и "отмыть" их за рубежом.

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Так, в сентябре 2011 года партнеры Мусиенко, которых он обманным путем нанял финансовыми помощниками, и которые были уверены, что работают на законный бизнес, сломали онлайн-счета компании из Северной Каролины и перевели в общей сложности почти $296,3 тыс. на два банковских счета, контролируемых украинцем.

Мусиенко задержали в Южной Корее в 2018 году и экстрадировали в США в 2019 году.

Весной 2019 года ФБР изучило информацию на ноутбуке Мусиенко и обнаружило файлы, содержащие около 120 тыс. номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию о третьих лицах.

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Автор: УНИАН