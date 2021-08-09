При этом в штате, где работает компания, фиксируют волну новых случаев COVID-19.

В американском штате Миссури служба такси отказывается возить людей, привитых против COVID-19 или носящих маски.

Владелец таксомоторной компании Yo Transportation Чарли Буллингтон заявил, что его транспортная служба не будет перевозить таких пассажиров, несмотря на всплеск новых случаев заражения в штате, пишет The Hill.

"Мы не допускаем использование масок в наших автомобилях. Кроме того, мы категорически против вакцин и не хотим, чтобы у нас в машинах находились люди, сделавшие прививку", - сказал предприниматель.

Как отмечается на официальном веб-сайте, служба такси работает в округах Франклин, Джефферсон, Линкольн, Монтгомери, Сент-Чарльз, Сент-Луис и Уоррен и более 13 лет - без несчастных случаев.

Читайте также"Вирус - не шутка": в США радиоведущий-антивакцинатор умер от COVID-19"Я понимаю, что Миссури входит в тройку штатов с самым низким уровнем вакцинации, поэтому я горжусь всеми жителями, выступившими против этого (прививок - УНИАН)", - заявил владелец компании.

По словам предпринимателя, он возражает против масок, потому что не видит лиц клиентов. Буллингтон также сказал, что не считает действия своей службы такси дискриминационными и знает людей, пострадавших от прививки против COVID-19. При этом американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что побочные эффекты после вакцинации редки, а вакцины безопасны и эффективны.

Кроме того, как пишет издание Riverfront Times, в отзывах на Yelp и Google пользователи жаловались на пропагандистские сообщения, приходящие от службы такси. В частности, одному из пассажиров вначале отказали в поездке, а затем водитель стал отправлять ему СМС с информацией против ношения масок.

"Этот человек потратил 2 часа, беспокоя меня текстовыми сообщениями по поводу своей антимасочной ерунды. Мне пришлось трижды просить его оставить меня в покое", - сообщил клиент.

По информации Becker’s Hospital Review, к пятнице, 6 августа, Миссури занимал 39-е место среди штатов по проценту полностью вакцинированного населения. По данным Университета Джона Хопкинса, более 42% населения штата полностью вакцинированы.

В то же время Миссури столкнулся с волной новых случаев COVID-19. На прошлой неделе, в четверг в штате было зарегистрировано 3 257 новых заражений по сравнению с сотнями в конце мая и июне.

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Автор: Катерина Комолова