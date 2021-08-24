Вашингтон предполагает, что некоторые республиканцы могли знать о штурме здания.

Комитет по расследованию штурма Капитолия 6 января будет искать записи, связанные с нападением, в электронных письмах американских законодателей.

Об этом пишет Politico.

Соответствующие запросы по сохранению писем конгрессменов уже разослали по телекоммуникационным компаниям и обратились к администрациям соцсетей.

Комитет сообщил о "нескольких сотнях" людей, с которыми пытался связаться в рамках масштабного расследования.

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Кое-кто из комиссии предположил, что главные республиканцы в Конгрессе могли знать об атаке.

Штурм Капитолия

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В связи со штурмом Капитолия было арестовано более 100 человек.

Автор: Яна Ставская