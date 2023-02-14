В Белом доме заявили, что не видят признаков инопланетной активности в случаях со сбитыми объектами.

Несколько официальных лиц из Белого дома исключили возможность того, что объекты, которые недавно сбили над территорией США, прибыли от инопланетян.

"Я не думаю, что американцам нужно беспокоиться об инопланетянах в отношении этих объеков, и точка", - заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга с журналистами в Белом доме, пишет Reuters.

"Хочу убедиться, что вы услышите это от Белого дома. Были вопросы и опасения на этот счет. Я хочу это повторить, что нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в случаях, в результате которых были сбиты летающие аппараты", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Инциденты произошли в связи с тем, что в последние годы Пентагон предпринял новый шаг по расследованию военных наблюдений НЛО, переименованных на официальном правительственном языке в "неопознанные воздушные явления".

Усилия правительства по расследованию аномальных, неопознанных объектов - будь то в космосе, в небе или даже под водой - привели к сотням задокументированных отчетов, которые расследуются, заявили высокопоставленные военачальники.

В отчете правительства США от июня 2021 года не исключается возможное внеземное происхождение 144 "неопознанных воздушных явлений".

Этот отчет стал поворотным моментом после того, как военные потратили десятилетия на то, чтобы отклонить, опровергнуть и дискредитировать наблюдения неопознанных летающих объектов и "летающих тарелок", относящиеся к 1940-м годам.

Неопознанные объекты в США – что известно

В феврале в небе над США начали появляться неопознанные объекты в виде воздушных шаров.

Накануне американские военные сбили четвертый неопознанный летающий объект недалеко от канадской границы. 3 февраля США сбили над морем китайский воздушный шар или аэростат. В Китае заявили, что это сбившийся с курса метеорологический зонд.

США не исключали внеземное происхождение сбитых над страной воздушных объектов, заявил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк.