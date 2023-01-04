США пообещали продолжить поддержку Украины.

Россия решила усилить свою кампанию по использованию зимы в качестве оружия, нанеся ракетные и беспилотные атаки по критической инфраструктуре во время зимних праздников.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Его выступление опубликовано в Twitter. Он отметил, что попытки Кремля вселить страх и безнадежность в сердца украинцев потерпели крах.

"Хотя традиционно праздники - это время празднования и мира, Россия решила активизировать свою кампанию по превращению зимы в оружие. Мы призываем Россию прекратить атаки, вывести войска из Украины и заключить мир в 2023 году", - заявил он.

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Прайс добавил, что Соединенные Штаты будут помогать Украине столько, сколько это понадобится.

Новогодние атаки РФ

Как известно, 31 декабря российская армия осуществила массированный обстрел Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что днем оккупанты выпустили более 20 ракет, 12 из них удалось сбить.

Уже вечером захватчики атаковали юг Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Херсон и прилегающие населенные пункты российские захватчики оставили без света.

По данным воздушных сил, в новогоднюю ночь украинская ПВО уничтожила 45 дронов-камикадзе.

Известно, что за последние четверо суток только над Киевщиной уничтожили около 60 вражеских дронов и более 30 ракет.

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