Этот шаг позволит высвободить дополнительное финансирование и инструменты для борьбы с болезнью.

Соединенные Штаты объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Как пишет Голос Америки, об этом заявил в четверг министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бесерра.

Ожидается, что этот шаг позволит высвободить дополнительное финансирование и инструменты для борьбы с болезнью.

Как отмечается, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", что соответствует наивысшему уровню опасности. Декларация ВОЗ, принятая в прошлом месяце, предусматривает скоординированные международные ответные действия и облегчает финансирование для сотрудничества в области обмена вакцинами и методами лечения.

Президент Джо Байден 2 августа назначил двух высокопоставленных сотрудников Белого дома координаторами ответных мер администрации на вспышку обезьяньей оспы, после того как Калифорния, Иллинойс и Нью-Йорк объявили о чрезвычайной ситуации в связи с резким ростом числа заражений.

По данным на среду, в США число заразившихся людей превысило 6,6 тыс. человек, подавляющее большинство из них – представители ЛГБТ.

Впервые обнаруженная у обезьян в 1958 году, эта болезнь вызывает сравнительно легкие симптомы, включая лихорадку, боли и гнойные поражения кожи. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди выздоравливают в течение двух-четырех недель.

Как сообщал УНИАН, 2 июня председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает, что обезьянья оспа может быть зафиксирована в Украине, потому что много людей возвращаются из стран Европы.

С начала мая в Европе и некоторых странах за ее пределами фиксируют вспышку обезьяньей оспы.

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