Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что с 24-го февраля было осуществлено по меньшей мере пять попыток убить президента.

Безопасность украинского гаранта Владимира Зеленского является предметом особого беспокойства в администрации Байдена.

Об этом в Twitter сообщает корреспондент Voice of America Джефф Селдин, цитируя недавнее выступление Джейка Салливана, помощника президента США.

В сообщении отмечается, что США обеспокоены безопасностью Зеленского, так как "это лидер воюющей страны, имеющий дело с противником, который безжалостен, жесток и способен практически на что угодно".

Часть нашей цели в Украине должна быть в состоянии продемонстрировать силу, устойчивость, непоколебимость, осмотрительность, способности, которые окажут некоторое влияние на нашу способность сдерживать других в других местах – цитирует Салливана журналист.

С начала войны Зеленского пять раз пытались убить

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, все они были совершены в конце февраля и начале марта.

Данилов не раскрыл подробности нападений, хотя в начале полномасштабной российской агрессии публично говорил об отряде чеченских бойцов, которым было поручено убить Зеленского, но был "полностью уничтожен".

В то же время сам президент считает, что готовившиеся на него покушения – это не так страшно, а вот у главы Кремля гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к его политике.

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