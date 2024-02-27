Эти варианты давно не использовали.

В США существуют еще две процедуры, кроме официальной постановки вопроса на голосование спикером, которые могут помочь в разблокировке помощи для Украины. Сложность заключается в том, что их очень давно не использовали.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Он отметил, что встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей, может помочь разблокировать средства на помощь Украине.

"Там вопрос не только в помощи, но и в том, что нет фактически бюджета. Та группа, которая постоянно блокирует помощь Украине, та же группа республиканских депутатов блокирует и финансирование правительства. Фактически речь идет о том, что есть группа людей, которые считают в Соединенных Штатах, что чем хуже, тем для них лучше в смысле электоральных перспектив. Поэтому, конечно, ситуация не только для нас, но и вообще для США, что вопрос должен быть решен", - акцентировал Ижак.

Видео дня

Трудно точно сказать, о каких вариантах конкретно будут говорить во время встречи, добавил он. "Моя версия, что будут все же предлагать Джонсону сделать такое политическое самопожертвование. Известно, если он ставит на голосование эти вопросы о финансировании правительства и внешней помощи партнерам США, то он наверняка теряет должность спикера. Но это самый простой способ решить эту проблему. Большинство там есть для решения всех вопросов, но есть такая политическая позиция блокировать эти голосования", - подчеркнул Ижак.

Критический срок для голосования - начало марта, поскольку для США речь идет о финансировании правительства. "США могут терпеть в данном случае меньше, чем Украина. Потому что для США это означает шатдаун и остановка правительства уже в начале марта. Для Украины - это вопрос, сколько мы будем терять наших людей и находиться в обороне, а не в наступлении",- акцентировал эксперт.

Ижак рассказал, что существуют еще несколько процедур, которые могут помочь в разблокировании помощи для Украины, но определенная сложность в том, что их очень давно не использовали .

"Как говорят специалисты по американскому праву, кроме тех процедур которые существуют, есть еще две. "Они просто очень давно не использовались и там есть побочные различные эффекты, которые очень трудно спрогнозировать. Смысл в том, что там можно собрать определенное количество подписей в Палате представителей и тогда вопрос голосования ставится вне спикера", - отметил эксперт.

Он добавил, что вторая процедура, другой вопрос через поправку. "Начать обсуждение одного закона, который там был в повестке дня, провозгласить определенную поправку и проголосовать совсем другой закон. Такое было, но очень давно в истории США, поэтому это не используют. Лучший путь - это официальный нормальный путь, когда спикер Джонсон ставит на голосование. Тогда уже ясно, что есть гарантированное большинство, что это будет проголосовано в нижней палате представителей, будет соответственно утверждено Сенатом и подписано президентом Джо Байденом фактически мгновенно. Поэтому, видимо, пытаются убедить Джонсона поставить вопрос на голосование", - пояснил Ижак.

Также эксперт отметил, что боеприпасы – это то, что наиболее необходимо для украинского фронта, есть не только в США, но сложность заключается в том, что европейцы должны найти новую логистику. "На ходу надо перестраивать логистику. Раньше США были в центре этой системы, сейчас нет, поэтому для нас это задержка. Но в принципе, вопрос в том, сколько Украина будет находиться в обороне и когда можно будет восстанавливать деоккупацию. Сколько американской помощи не будет, столько будет продолжаться то, что называется стратегическая оборона. Или ждать еще до осени, когда считается, что европейцы смогут полностью заменить США", - акцентировал он.

Эксперт добавил, что Европе нужно время для того, чтобы заключить контракты и провести переговоры, которые ранее считались ответственностью США. "Оборонная промышленность европейская она форматирована и надо много с кем договариваться. Деньги в Европе есть, но надо просто все эти процедуры проходить. В принципе есть оценки, что до конца года, по крайней мере по боеприпасам, Европа может компенсировать все потребности Украины. Раньше вряд ли. Но надо ускоряться. Европа должна готовиться к тому, что Трамп может стать президентом и некоторое время он будет делать то, что он сейчас говорит", - отметил Ижак.

Помощь от США: последние новости

Известно, что сегодня американский президент Джо Байден должен провести встречу с лидерами Конгресса и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Запланировано обсуждение важности принятия двухпартийного документа о нацбезопасности.

Известно, что в США из-за разногласий между республиканцами и демократами уже несколько месяцев не могут одобрить дополнительную помощь Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: