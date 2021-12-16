Впервые они были введены в июле 2014 года.

Лидеры стран Европейского Союза продлили действие экономических санкций против Российской Федерации еще на полгода.

Об этом в Twitter сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"На фоне разговоров о новых санкциях против России в случае, если она снова нападет на Украину, лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против России еще на шесть месяцев", - сообщил Джозвяк.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные сектора экономики.

Читайте такжеЕвропарламент призвал отключить РФ от SWIFT в случае нападения на УкраинуВ марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. В предыдущий раз санкции были продлены в июле 2021 года до 31 января 2022 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Также речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС. Кроме того, санкции применены к трем ведущим российским энергетическим и трем оборонным компаниям.

Применяется экспортный и импортный запрет и на торговлю оружием, введен запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничен доступ РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разработки и поиска месторождений нефти.

Возможная эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Людмила Жерновская