Местные СМИ сообщают, что один член экипажа погиб.

Российский вертолет потерпел крушение в Сирии, между деревнями Рахания и Касимия.

Читайте такжеСША нанесли авиаудар по Сирии

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Утверждается, что крушение произошло в двух километрах от российской военной базы. Местные СМИ сообщают, что один член экипажа погиб.

По информации Минобороны РФ, все члены экипажа живы. Инцидент связан с техническими неисправностями, огня по вертолету никто не открывал.

В то же время LIFE сообщает, что российский вертолет «совершил вынужденную посадку» на северо-востоке Сирии.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров