Российский вертолет упал в Сирии / Иллюстрация REUTERS
Российский вертолет потерпел крушение в Сирии, между деревнями Рахания и Касимия.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Утверждается, что крушение произошло в двух километрах от российской военной базы. Местные СМИ сообщают, что один член экипажа погиб.
По информации Минобороны РФ, все члены экипажа живы. Инцидент связан с техническими неисправностями, огня по вертолету никто не открывал.
В то же время LIFE сообщает, что российский вертолет «совершил вынужденную посадку» на северо-востоке Сирии.
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