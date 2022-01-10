Персонал гостиницы предлагает уход за животными, уборку, охрану, а также подачу еды и теплого молока.

В Саудовской Аравии открыли первый в мире отель для верблюдов.

Как пишет Gulf News, более 50 человек обслуживают 120 номеров заведения Rest Assured, где владельцы могут оставить свои "корабли пустыни" под присмотром.

Верблюды - популярные животные в Саудовской Аравии, а сейчас в королевстве проходит шестой ежегодный Фестиваль верблюдов короля Абдул-Азиза.

Персонал гостиницы предлагает уход за животными, уборку за ними и их охрану. Пятизвездочные услуги также включают подачу еды и теплого молока.

Оплата производится за ночь и составляет около 400 саудовских риалов (около 3000 гривень).

Как сообщал УНИАН, ранее в Саудовской Аравии более 40 верблюдов сняли с конкурса красоты. Выяснилось, что десяткам животных сделали ботокс, подтяжку лица, а также вкололи гормоны, стимулирующие мышцы.

А в Китае установили первый в мире светофор для верблюдов.

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