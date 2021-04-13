В Китае появился первый в мире светофор для верблюдов
Власти утверждают, что это первое в мире подобное устройство, предназначенное для верблюдов, пишет CNN.
Светофор начал работать в популярном среди туристов районе недалеко от города Дуньхуан. Туры на верблюдах в этом районе очень популярны среди приезжих и являются местной достопримечательностью.
Власти уверены, что с установкой светофора посетители будут в безопасности, чтобы не сталкиваться с верблюдами. Внешне светофор выглядит как обычный пешеходный, только на одной его стороне вместо изображения человека находится силуэт верблюда.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Чехии мужчина добровольно сдал полиции розовый танк и артиллерийскую установку
- Киевлян насмешил автомобиль с котом за рулем (фото)
- На трассе "Ровно-Луцк" кабаны остановили автомобильное движение (видео)
- Блогер научил робопса Boston Dynamics по команде писать пивом в стакан (видео)
- Трое политиков-мужчин в Японии решили "забеременеть" (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram