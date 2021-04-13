Светофор начал работать в популярном среди туристов районе недалеко от города Дуньхуан.

В Китае появился первый в мире светофор для верблюдов

Власти утверждают, что это первое в мире подобное устройство, предназначенное для верблюдов, пишет CNN.

Светофор начал работать в популярном среди туристов районе недалеко от города Дуньхуан. Туры на верблюдах в этом районе очень популярны среди приезжих и являются местной достопримечательностью.

Власти уверены, что с установкой светофора посетители будут в безопасности, чтобы не сталкиваться с верблюдами. Внешне светофор выглядит как обычный пешеходный, только на одной его стороне вместо изображения человека находится силуэт верблюда.

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Автор: Олег Давыгора