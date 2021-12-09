Владельцы животных понесут наказание за попытку обмана.

Более 40 верблюдов были дисквалифицированы с конкурса красоты в Саудовской Аравии после того, как десяткам животных сделали ботокс, подтяжку лица, а также вкололи гормоны, стимулирующие мышцы.

О самой масштабной "репрессии" в истории фестиваля верблюдов имени короля Абдул-Азиза сообщает Daily Mail.

Читайте такжеВ Одесском зоопарке родился верблюжонок (фото)Судьи фестиваля, проходящего в пустыне к северо-востоку от столицы Эр-Рияда, заявили, что в этом году они используют "специализированные и передовые" технологии для того, чтобы прекратить все попытки фальсификаций на конкурсе. Виновных, по их словам, "ждет серьезное наказание".

Мошенники же используют различные косметические процедуры, чтобы обмануть судей, которые оценивают форму головы и горбов, а также шеи и позы верблюдов. Приз хозяева могут получить и за наряд для своего животного.

В борьбе за примерно 66 миллионов долларов призовых десятки участников растягивали губы и носы своих верблюдов, использовали гормоны для укрепления мышц животных, вводили в головы и губы верблюдов ботокс, чтобы сделать их больше, надували части тела резиновыми лентами и использовали наполнители для расслабления морд.

Разведение верблюдов - это отрасль с оборотом в несколько миллионов фунтов, и аналогичные мероприятия проходят во всем регионе, собирая сотни тысяч саудовцев. С помощью таких фестивалей в стране стремятся сохранить роль верблюда в бедуинских традициях и наследии королевства.

Ранее УНИАН сообщал, что на Харьковщине местные жители одного из сел жалуются на верблюдов, которые портят их урожай. Двугорбых держат на одной из ферм, но иногда выпускают погулять. Тогда животные забредают на огороды прилегающих сел и съедают поспевший урожай.

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Автор: Екатерина Малюга