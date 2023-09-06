Они проанализировали соответствующие фото и видео.

Российский дрон, упавший на территории Румынии во время атаки на Одесскую область, рухнул менее чем в километре от границы Украины.

Об этом говорится в OSINT-расследовании сообщества GeoConfirmed в Twitter. Волонтеры собрали фотографии и видео падения беспилотного аппарата, установив предполагаемый район аварии - румынская сторона реки Дунай, приблизительные координаты: 45.328864, 28.803601.

Судя по картам, российский беспилотный летательный аппарат мог упасть в 700 метрах от границы Украины.

Видео дня

В OSINT-сообществе считают, что заявление властей Украины о падении дрона является правдивым. При этом они допускают, что БПЛА могла сбить украинская противовоздушная оборона. К такому выводу они пришли, "основываясь на сообщениях Украины о том, что они могут сбивать/попадать в большое количество "Шахедов".

Падение дрона на территории Румынии: что известно

Напомним, в ночь на 4 сентября российские захватчики запустили дроны-камикадзе по Одесской области. Утром в Государственной пограничной службе заявили, что на территории Румынии произошло две детонации БПЛА.

В Министерстве обороны, как и в правительстве Румынии, заявили, что не фиксировали таких инцидентов. С аналогичным заявлением выступил и президент страны Клаус Йоханнис.

В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что имеют фотодоказательства того, что дроны действительно упали в Румынии. А в Совете нацбезопасности обвинили страну в попытке "надеть черные очки".

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