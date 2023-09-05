Он говорит, что правительство готово к любым сценариям.

Президент Румынии Клаус Йоханнис уверяет, что во время российской атаки по Одесской области на их территорию не падали ни обломки, ни сами российские беспилотники.

Об это он заявил в комментарии журналистам. Главу государства спросили, что власти будут делать, если российский беспилотный летательный аппарат все-таки упадет на их территории. Он ответил, что у правительства "есть план на все возможные случаи".

"На последнем саммите НАТО мы решили некоторые конкретные вещи, и я точно знаю, кто, когда и что должен делать, если что-то упадет на территорию НАТО, если произойдет событие, если масштабы события выйдут за рамки того, что четко прописано в наших процедурах, все очень четко знают, когда и как нужно делать", - цитирует Йоханниса телеканал Digi24.

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Падение дронов в Румынии: что известно

Как сообщал УНИАН, после очередной атаки РФ по Одесской области в Госпогранслужбе Украины сообщили, что зафиксировали две детонации иранских дронов на румынской территории.

В Румынии отрицали это - в их заявлении говорится, что военной угрозы для территории страны не было. В ответ в Украине заявили, что имеют фотодоказательства произошедшего.

Секретать Совета нацбезопасноти и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал власти Румынии, сказав, что они "надевают черные очки и делают вид, что ничего не видели".

Отметим, что это не первый случай, когда в Румынии отрицают пролет дронов по их территории. Этим летом жители одного из населенных пунктов пожаловались, что видели над своими домами дроны в момент атаки по украинскому порту.

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