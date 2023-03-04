Военный эксперт заявил, что на территории Брянской области проживает, в основном, проукраинское российское население.

Военный эксперт Роман Свитан пояснил, что на самом деле произошло на территории Климовского района Брянской области РФ. Напомним, что 2 марта Кремль заявил, что туда зашла группа "украинских" националистов.

По словам Свитана, события в Брянской области являются началом освобождения России от путинского режима. Эксперт в эфире программы "Аргумент" рассказал, что в молодости был на учениях именно в этом районе РФ, поэтому знает, что там, в основном, проживает проукраинское российское население.

"Там украинские села, украинский говор, украинский язык. То есть в принципе там живет проукраинское население Российской Федерации. Естественно, в таком районе самый оптимальный вариант начинать, допустим, какие-то освободительные движения российскими определенными силами. Оно, скорее всего, там и началось", - заявил он.

Свитан отметил, что на территории РФ далеко не всем россиянам нравится политика Кремля и его лидера Путина, поэтому там годами существуют свои скрытие организации.

"Есть очень много течений и "русских" и "национальных" уже на территории России. Они могут базироваться в других местах, у нас, в том числе, но выполнять задачи на территории РФ. Скорее всего, это была одна из групп российского освободительного движения", - сказал он.

Заход "украинской" ДРГ в Брянскую область

Напомним, что 2 марта ФСБ РФ заявила о проведении спецоперации против "украинской ДРГ", которая зашла в населенные пункты Сушаны и Любечане (Российская Федерация) с украинской границы. Тогда сообщалось о группе в 50 человек в желтых повязках.

При этом российские СМИ уточнили, что на этих территориях произошел бой с громкими взрывами. Также распространялись сообщения о том, что ДРГ взяла в заложники школьный автобус и убила ребенка.

Позже Русский добровольческий корпус взял ответственность за "атаку ДРГ", отметив, что бороться с режимом Путина готовы обычные русские люди. При этом там уточнили, что никакой угрозы гражданскому населению их формирование не несет, главная цель действий корпуса доказать Путину, что россияне для него не рабы.

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