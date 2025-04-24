В ГУР отметили, что был уничтожен самолет с бортовым номером "35".

Самолет вражеской авиации Су-30СМ вспыхнул и сгорел на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму на России - на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета - 50 миллионов долларов.

"Масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, растет", - подчеркивают в разведке.

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Как сообщал УНИАН, в этом месяце в Иркутской области вдруг упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Именно такие самолеты оккупанты используют для массированных обстрелов Украины.

По данным росСМИ, на борту были четыре члена экипажа. Они успели катапультироваться, но один пилот погиб.

Как отмечал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, самолет выполнял плановый полет и разбился возле населенного пункта Буреть Боханского района.

Перед тем, 24 марта, в Приморском крае РФ потерпел крушение российский штурмовик Су-25. РосСМИ писали, что причиной аварии бронированного дозвукового военного самолета, который предназначен для поддержки сухопутных войск, стала "техническая неисправность". Согласно одной из версий, отказали оба двигателя.

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