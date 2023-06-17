Кроме того, многие другие ученики, в основном девочки, были похищены.

По меньшей мере 38 детей и трое взрослых погибли в результате нападения на школу в Уганде повстанческой группировки, связанной с ИГИЛ. Как сообщает Independent, нападение произошло на западе Уганды, недалеко от границы с Демократической Республикой Конго.

В полиции Уганды сообщили, что некоторые из детей были сожжены или зарезаны, в то время как многие другие ученики, в основном девочки, были похищены группой.

Нападение произошло в пятницу вечером, и первоначально число погибших составляло 25 человек. Позже в субботу официальные лица заявили, что было обнаружено 41 тело, в том числе 38 школьников, один охранник и два члена местного сообщества, которые были застрелены возле школы. При этом пожар все еще не удалось потушить, поэтому возможно будутобнаружены новые трупы. Также восемь человек находятся в критическом состоянии.

Нападавших идентифицировали как членов боевой группировки под названием "Союз демократических сил" (ADF), которая присягнула на верность ИГИЛ. ADF несет ответственность за несколько нападений в Конго в последние годы, в том числе за убийство 30 солдат и трех мирных жителей в 2021 году.

Группа действует с 2000-х годов и в основном состоит из местных повстанцев из ДРК, взявших на себя ответственность за нападения с использованием флага ИГИЛ. По данным Госдепартамента США, впервые она была публично признана ИГИЛ в конце 2018 года после нападения на вооруженные силы ДРК.

Другие случаи нападения на детей в мире

Ранее сообщалось, что во Франции мужчина с ножом напал на детей - четверо малышей получили ранения. он был гражданином Сирии.

А в апреле в Бразилии В Бразилии мужчина с топором напал на детский сад, погибли три мальчика и девочка.

В январе в центре Лондона произошла стрельба, среди пострадавших тоже были дети.- девочки 7 и 12 лет.

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