От рук нападавшего пострадали и два взрослых человека.

Мужчина с ножом в руках напал на детей в городе Анесси во французских Альпах. Правоохранители задержали подозреваемого.

Издание Reuters пишет, что инцидент произошел около 07:45 по Гринвичу в парке Ле Пакье в Аннеси. Один из свидетелей нападения предположил, что вероятно целью нападавшего были дети. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна в шоке, назвав нападение "актом абсолютной трусости".

В результате инцидента пострадали четверо малышей и двое пенсионеров. Из них двое детей и один взрослый госпитализированы в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получили менее серьезные травмы. По словам местного прокурора Лайн Боннет-Матис, пострадавшие дети в возрасте от 22 месяцев до трех лет.

Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что подозреваемому в нападении 31 год. Он гражданин Сирии, которому 10 лет назад предоставили убежище в Швеции. По ее словам, он въехал во Францию легально и имел при себе шведские документы, удостоверяющие личность, и шведские водительские права.

Местный прокурор заявил, что нет никаких признаков того, что мотивом нападавшего был терроризм. Он находился под следствием по делу о покушении на убийство.

Женщина, которую называют его бывшей женой, рассказала, что мужчина христианин.

"Он не звонил мне четыре месяца. Наши отношения прекратились, потому что мы жили в Швеции, и он больше не хотел жить в Швеции", - сказала она, добавив, что ранее он не проявлял склонности к насилию.

По словам журналистов, на момент нападения у нападавшего был молитвенник

Мужчина был оштрафован за мошенничество в Швеции в 2022 году за одновременное требование пособия по безработице и студенческого пособия. В постановлении говорилось, что у него были финансовые трудности, и в какой-то момент ему пришлось продать драгоценности жены, чтобы свести концы с концами.

Теракт во Франции в декабре 2022 - что известно

В столице Франции три человека погибли, еще четверо получили ранения в результате стрельбы. По делу о стрельбе в местном курдском культурном центре задержан 69-летний мужчина, сообщила прокуратура французской столицы.

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