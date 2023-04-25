Польшу не устроит такой исход.

Война в Украине может закончиться компромиссом, а не окончательным урегулированием.

Признаки этого видит глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, пишет агентство PAP. "Сегодня мы не знаем, чем может закончиться война в Украине. Есть признаки того, что она может закончиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием, а это, к сожалению, будет означать, что вскоре могут появиться новые опасности. Мы не желаем такого решения", - сказал он.

Качиньский отметил, что Польша всецело поддерживает Украину в ее стремлении деоккупировать свои территории, однако "не все зависит от нас". Он подчеркнул, что польскую армию необходимо укреплять.

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"В разных аспектах, как с точки зрения огневых возможностей, способности отразить воздушную атаку, так и - это особенно важно сегодня на украинском фронте - наступательных возможностей", - добавил он.

Позиция Польши по войне в Украине

Как известно, страна с первых дней полномасштабного вторжения РФ поддержала Украину. Летом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 24 февраля польские власти пообещали Украине быть рядом столько, сколько она будет воевать.

В августе в Польше заявили, что уже предоставили Украине помощь на сумму более 10 миллиардов злотых. Кроме того, они приняли наибольшее количество беженцев из Украины.

В 2023 году польский президент Анджей Дуда первым согласился передать украинской армии роту танков Leopard 2. Также он заявил о передаче Украине самолетов МиГ-29.

Недавно премьеры Польши, Чехии и Словакии выпустили совместную статью, в которой сравнили диалог с Кремлем с разговором со стеной.

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