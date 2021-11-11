По оценкам МВД, в соседней Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов.

Украинцев, проживающих в граничащих с Беларусью районах, просят информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц.

Об этом сказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире "Украина 24", комментируя ситуацию с мигрантами в соседней республике.

По его словам, украинские спецслужбы и структуры МВД в связи с этим уже приведены в повышенную боевую готовность, эскалация кризиса возможна в любой момент.

"Мы получаем своевременно информацию от всех наших спецслужб, которые на сегодня утверждают, что на территории Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Мы реагируем на все эти возможные угрозы путем усиления наших сил и средств, которые находятся в непосредственной близости к государственной границе Украины", - сказал Енин, добавив, что Украина контактирует по данному вопросу с Польшей.

Читайте такжеСтало известно, как Украина готовится к возможным провокациям с мигрантами на границе с БеларусьюСегодня глава МВД Денис Монастырский намерен проверить ситуацию на границе, которую будут охранять более 8 тысяч военнослужащих различных структур Министерства.

"Нацполиция активно коммуницирует с населением, предупреждая о возможных проникновениях отдельных групп нелегальных мигрантов. НПУ обращается с просьбой информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах", - отметил замминистра.

Он уточнил, что МВД также проверит технические средства, контролирующие границу Украины с Беларусью.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, А также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

В отношении Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Автор: Юрий Годован