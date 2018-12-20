В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе за прошедшие сутки

Ни один украинский военный за прошедшие сутки не пострадал.

На протяжении прошлых суток, 19 декабря, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

«Применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано. Опорные пункты наших войск были облучены из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелковых оружия в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка – на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении. Для подавления огневых провокаций противника, подразделения что обороняющиеся применяли дежурные огневые средства», – говорится в сообщение.

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В штабе отметили, что противник с начала суток огонь не открывал.

«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение прошлого и текущего дня нет», – отмечают военные.

В группировке «ЛНВ» обвинили украинских военных в трех обстрелах. В аналогичном группировке «ДНР» отчет о ходе боевых действий в минувшие сутки не публиковали.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась об очередном перемирии, начиная с полуночи 29 августа. Решение приняли в связи с началом учебного года. Однако в первые же часы ОБСЕ зафиксировала нарушение договоренностей.

Ранее похожие режима тишины также не соблюдались, стороны обвиняли в нарушениях друг друга.

Вследствие российской гибридной агрессии на востоке Украины с апреля 2014 года в регионе, по данным ООН, погибли более 10 тысяч людей еще по состоянию на конец 2017 года – с тех пор новых данных не объявляли.