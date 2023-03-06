После инцидента часть депутатов вывели силой, а некоторые ушли сами.

На заседании комитета парламента Грузии по правовым вопросам между депутатами произошла драка. Причиной жарких споров стал проект закона о так называемых "иноагентах".

По информации грузинского издания "Грузия Online", представители оппозиции Саломе Самадашвили, Эка Херхеулидзе и Хатуна Самнидзе на заседании комитета развернули плакат, на котором было написано "Русский военный корабль иди на..."

В свою очередь "Новости – Грузия" сообщает, что председатель Единого Национального движения Леван Хабеишвили подрался с председателем комитета, депутатом от правящей партии "Грузинская мечта" Анри Оханашвили.

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После инцидента некоторые оппозиционеры сами ушли из зала в знак протеста, но некоторых вывели силой. В это время под окнами парламента проходила гражданская акция протеста, в знак поддержки которой грузинская оппозиция вывесила из окон флаги Грузии и Европейского союза.

Позиция Грузии по войне в Украине - что известно

Власти Грузии отстранились от войны России против Украины, пытаясь сохранить хорошие отношения с Москвой, за что неоднократно поддавалось критике. Официальный Тбилиси отказался вводить против РФ санкции.

Кроме того, грузинский премьер Ираклий Гарибашвили обвинил Киев в попытке открыть новый фронт войны с Россией в Грузии, а в феврале 2023 года власти страны захотели возобновить авиасообщение с Россией. Подобное заявление не осталось без внимания ЕС и напоминанием, чем это может обернуться.

20 февраля стало известно, что Украина пригласила грузинскую парламентскую делегацию с визитом в Киев, но в Тбилиси отказались.

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