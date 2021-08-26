Народных избранников пришлось усмирять Службе безопасности парламента.

Народные избранники в Армении устроили драку в парламенте. Стычка произошла из-за того, что министров обороны назвали предателями.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

25 августа во время заседания парламента депутат от правящей фракции Гражданский договор Айк Саркисян назвал предателями министров обороны, при которых якобы за деньги освобождали от службы в армии.

"Я считаю, что все те министры обороны, при которых освобождение от армии покупалось за деньги, - предатели родины", - заявил политик.

Читайте такжеДепутаты горсовета под Харьковом подрались на сессии из-за переименования школ (видео)После такого заявления один из экс-министров обороны страны Сейран Оганян бросил в депутата бутылку с водой. В свою очередь Саркисян бросил бутылку назад, из-за чего началась драка.

Спикер парламента объявил перерыв, вызвал охрану и потребовал от журналистов прекратить прямой эфир. Служба безопасности парламента угомонила вошедших во вкус парламентариев и вывела их из зала заседаний.

Как ранее сообщал УНИАН, драки депутатов Верховной Рады Украины прошлых созывов попали в видео рекламы Королевского оперного театра Ла Монне.

Автор: Анастасия Горбачева