В ведомстве подчеркнули, что мир не может игнорировать эти проблемы и решать их нужно будет объединившись.

В 2022 году миру придется бороться с пятью основными угрозами.

Как пишет ORF.at, по словам генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, этими угрозами являются:

COVID-19,

финансовый кризис,

климат,

кибератаки,

угроза безопасности.

"Пандемия коронавируса, климатический кризис, состояние мировой финансовой системы, интернет-беззаконие и угрозы миру и безопасности - это крупнейшие вызовы, стоящие перед миром прямо сейчас", - заявил Гутерриш на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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По его словам, мир не может игнорировать эти проблемы и решать их нужно будет объединившись.

"Но мы не можем позволить себе роскошь просто каталогизировать наши проблемы. Мы должны решить их, и мы можем их решить. Но это можно сделать только как солидарное сообщество государств", - сказал Гутерриш.

Ранее, как писал УНИАН, в ООН отметили необходимости вакцинировать от COVID-19 каждого человека в мире: только так можно ускорить выход из пандемии.

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