2022 год станет одним из самых жарких на Земле за все время наблюдений.
Об этом свидетельствуют данные годового прогноза глобальной температуры Метеорологического бюро Великобритании.
Прогнозируется, что средняя глобальная температура в следующем году будет на 0,97-1,21 градуса выше среднего значения в доиндустриальный период. Предполагается, что это будет восьмой год подряд, когда температура будет выше на 1 градус против доиндустриальных значений.
Однако отмечается, что это значение будет меньше по сравнению с предыдущими годами из-за эффекта Ла-Нинья, который немного снизит среднюю мировую температуру.
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Что касается уходящего 2021 года, то данные за январь-сентябрь показывают, что средняя глобальная температура примерно на 1,09° выше доиндустриального уровня, говорят специалисты.
Напомним, на днях в Гренландии зафиксировали аномально высокую температуру. В одном из самых северных городов на планете - Каанаак - был побит температурный рекорд, ведь максимальная температура в дневные часы выросла до +8,3°.