Прогнозируется, что средняя глобальная температура в следующем году будет на 0,97-1,21 градуса выше среднего значения в доиндустриальный период.

2022 год станет одним из самых жарких на Земле за все время наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные годового прогноза глобальной температуры Метеорологического бюро Великобритании.

Прогнозируется, что средняя глобальная температура в следующем году будет на 0,97-1,21 градуса выше среднего значения в доиндустриальный период. Предполагается, что это будет восьмой год подряд, когда температура будет выше на 1 градус против доиндустриальных значений.

Однако отмечается, что это значение будет меньше по сравнению с предыдущими годами из-за эффекта Ла-Нинья, который немного снизит среднюю мировую температуру.

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Что касается уходящего 2021 года, то данные за январь-сентябрь показывают, что средняя глобальная температура примерно на 1,09° выше доиндустриального уровня, говорят специалисты.

Напомним, на днях в Гренландии зафиксировали аномально высокую температуру. В одном из самых северных городов на планете - Каанаак - был побит температурный рекорд, ведь максимальная температура в дневные часы выросла до +8,3°.

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